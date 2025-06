torri bianche al gratosoglio di marco m5s | di questo passo i lavori non finiranno mai

Dopo anni di attese e ritardi, le Torri Bianche al Gratosoglio sembrano finalmente prendere una strada concreta verso la riqualificazione. Marco del M5S Lombardia denuncia una gestione fallimentare e chiede azioni decisive ad Aler. È arrivato il momento di trasformare promesse in realtà e dare nuova vita a questo quartiere, restando fiduciosi che i lavori potranno finalmente concludersi nel rispetto dei tempi e delle aspettative dei cittadini.

Di Marco (M5S Lombardia): «Dopo anni di ritardi, incertezze e una gestione a dir poco deficitaria da parte di Aler e di Regione Lombardia, qualcosa finalmente sembra muoversi per ciò che concerne la riqualificazione delle Torri Bianche di via Saponaro, al Gratosoglio. Ho chiesto ad Aler. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - torri bianche al gratosoglio, di marco (m5s): «di questo passo i lavori non finiranno mai»

Gratosoglio, alle torri non s’è vista Allegria - «Abbiamo pezzi di intonaco che si staccano dal muro, citofoni che non funzionano, viavai di sconosciuti nei sotterranei». Lo riporta ilgiorno.it