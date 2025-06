Torre Guinigi fa scuola Il suo esempio in Svizzera

La Torre Guinigi di Lucca, con il suo bosco verticale inaspettato e affascinante, diventa esempio di eccellenza nella conservazione del patrimonio storico e ispirazione per le architetture verdi del domani. Durante il World Green Roof & Green Façade Congress 2025 di Basilea, questa straordinaria testimonianza si trasforma in un modello da seguire, dimostrando come il passato possa guidare innovazioni sostenibili future. La sua storia ci invita a ripensare il green design...

Uno sguardo sul patrimonio storico per la sua conservazione e per progettare le architetture verdi del futuro: è questo il senso della sessione dedicata alle esperienze di gestione che il World Green Roof & Green Façade Congress 2025 di Basilea ha voluto dedicare ai giardini pensili storici analizzando l’esempio della Torre Guinigi di Lucca – uno dei più famosi e antichi giardini verticali del mondo, un bosco verticale ante litteram. La relazione del 6 giugno scorso di Alessandra Sani curatrice dell’Orto Botanico di Lucca e Fabrizio Cinelli dell’Università di Pisa, ha illustrato la storia del monumento in connubio coi suoi ospiti vegetali con i risultati del progetto per valutare la salute dei sette lecci (Quercus ilex) presenti sulla sommità della Torre Guinigi e migliorarne le condizioni, attraverso l’adozione di un protocollo di intervento e gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torre Guinigi fa “scuola“. Il suo esempio in Svizzera

