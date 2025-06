Torpignattara il Kokus Bar riapre nonostante i precedenti | l’ultimo episodio era stato da Far West

Dopo numerosi stop e polemiche, il Kokus Bar di Torpignattara annuncia con entusiasmo la sua riapertura, sfidando le tensioni e le difficoltà passate. Nonostante i problemi con le forze dell’ordine e le chiusure temporanee, il locale si prepara a tornare vivo, suscitando reazioni contrastanti tra residenti e frequentatori. La vera domanda ora è: riuscirà il Kokus Bar a riconquistare il cuore della comunità?

Nonostante una lunga storia di problemi con le forze dell’ordine, culminata in ben otto chiusure temporanee ordinate dalla questura di Roma – con provvedimenti che andavano dai 15 ai 45 giorni – il Kokus Bar di via Casilina 563b, nel quartiere Torpignattara, è pronto a riaprire i battenti. A dare l’annuncio del nuovo opening, per nulla gradito a molti residenti della zona, è stato uno degli storici gestori del locale, che ha postato sui social immagini di bottiglie di whisky e vodka. L’ultima chiusura dopo la maxi rissa. A pesare sull’attività c’è soprattutto l’ ultimo grave episodio di cronaca, che ha portato alla chiusura (che sembrava definitiva) dello scorso 22 maggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torpignattara, il Kokus Bar riapre nonostante i precedenti: l’ultimo episodio era stato da Far West

In questa notizia si parla di: torpignattara - kokus - nonostante - riapre

Altro che chiusura definitiva, il Kokus bar chiuso per 8 volte è pronto a riaprire sbocciando con whisky e vodka.

Torpignattara, rissa con coltelli e bastoni. La questura chiude per sempre il Kokus bar - Dopo la maxi rissa con bastoni e coltelli, arriva la chiusura definitiva per il Kokus bar di via Casilina, a Torpignattara ... Come scrive msn.com

Ferito al collo con un vetro durante una lite davanti al Kokus, il bar chiuso sei volte dalla questura - Una lite finita nel sangue davanti ad un bar della via Casilina, in zona Torpignattara- Riporta romatoday.it