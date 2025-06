Torneo del Sorriso | avanti Armando Calcio Nave Alice e Weedboys

Il Torneo del Sorriso di calcio a 7 a Nave sta regalando emozioni a non finire, con squadre che si sfidano con passione e determinazione al centro sportivo 'Ravecca'. La terza giornata ha visto trionfi clamorosi, come quelli della Norcineria Armando e della Gelateria Alice, che si sono distinte dominando i rispettivi gironi. La competizione entra nel vivo, promettendo ancora tante sorprese e momenti indimenticabili...

Sarzana, 19 giugno 2025 – La terza ed ultima giornata della fase eliminatoria in formato spezzatino del Torneo del Sorriso di calcio a 7 in svolgimento al centro sportivo 'Ravecca' di Nave è iniziata con le due vittorie altisonanti della Norcineria Armando nel girone B, dove Cesarini & soci hanno chiuso il girone a punteggio pieno così come quella della Gelateria Alice sui Red Devils con il classico risultato all’inglese. Nel raggruppamento B invece goleada del calcio Nave che si aggiudica il match contro il Romito Spurs e il primato del girone A. Infine nel girone C risultato a sorpresa i Weedboys rifilano mezza dozzina di reti al Black Lake Sarzanese qualificandosi come prima del raggruppamento, passa il turno anche il Garello Fc che sfrutta al meglio i tre punti contro Aulla senza scendere in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it