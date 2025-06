Tornano le Conversazioni con i protagonisti della cultura contemporanea | il calendario degli appuntamenti

Tornano le Conversazioni, il prestigioso festival internazionale che da 20 anni unisce voci di talento tra Italia e Stati Uniti. Con un calendario ricco di incontri e incontri esclusivi, l’evento si prepara a incantare ancora una volta i suggestivi scenari di Capri e Napoli dal 27 giugno al 6 luglio. Un’occasione imperdibile per scoprire le protagoniste e i protagonisti della cultura contemporanea. E quest’anno, la magia continua con ospiti di eccezione come Daniele Mencarelli.

Le Conversazioni, il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, celebra la sua 20ÂŞ edizione  con un ricco calendario di appuntamenti tra Italia e Stati Uniti, culminando – come da tradizione – nei suggestivi scenari di Capri e Napoli, dal 27 giugno al 6 luglio, con otto serate dedicate ai protagonisti della cultura contemporanea. Per l’edizione 2025 a Capri saranno ospiti Daniele Mencarelli  (venerdì 27 giugno), Manuel Vilas  (sabato 28 giugno), Annabelle Hirsch  (domenica 29 giugno), Ari Aster  (venerdì 4 luglio), Anne Applebaum  (sabato 5 luglio), Bennett Miller (domenica 6 luglio). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

