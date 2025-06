Tornano a tremare i Campi Flegrei | doppia scossa boato avvertito dagli abitanti

Nuove inquietanti scosse scuotono i Campi Flegrei, risvegliando timori e preoccupazioni tra gli abitanti di Napoli e dintorni. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato due eventi sismici ravvicinati: il primo di magnitudo 1.9 ± 0.3 alle 10:42, a soli 2,5 km di profondità . La terra continua a tremare, alimentando il dibattito sulla sicurezza e le future strategie di monitoraggio. Cosa ci aspetta nelle prossime ore?

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei, con scosse avvertite anche a Napoli e in provicnia. L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato l'accadimento di due eventi sismici, il primo di magnitudo 1.9 ± 0.3 si è prodotto alle ore 10:42:22 (UTC 08:42:22 ) alla profondità di 2.5 km e il secondo di.

