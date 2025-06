Torna Marenia con Raf Le Vibrazioni Rose Villain e Fabrizio Moro

Preparati a un’estate piena di emozioni sulla costa pisana: torna Marenia NonSoloMare 2025, la rassegna che trasformerà Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone in un palcoscenico di musica, arte e divertimento. Con artisti del calibro di Raf, Le Vibrazioni, Rose Villain e Fabrizio Moro, questa stagione promette momenti indimenticabili per tutti gli amanti della cultura e della buona musica. La tua estate non sarà mai stata così vibrante!

PISA – Il litorale pisano si prepara a vivere un’estate intensa e coinvolgente grazie al ritorno di Marenia NonSoloMare 2025, la rassegna culturale e musicale che animerà Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone nei mesi più caldi dell’anno. Il programma è stato presentato a Palazzo Gambacorti e si preannuncia ricco di eventi. Sono previsti concerti, spettacoli e appuntamenti a ingresso gratuito, pensati per coinvolgere un pubblico ampio. La rassegna è il frutto del lavoro congiunto dell’assessorato al turismo del Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, la Camera di Commercio Nord Ovest e numerose associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

