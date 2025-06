Torna l' Overnight Bus la linea serale Amt per raggiungere i luoghi della movida senza auto

L'estate 2025 si accende di nuove opportunità con il ritorno dell'Overnight Bus, la linea 999 di Amt, che dal 20 giugno rende più semplice vivere le notti del Tigullio senza stress e senza auto. Perfetta per cittadini e turisti desiderosi di scoprire i locali e le emozioni della movida in modo sostenibile, questa novità promette serate all'insegna del divertimento e della comodità. Preparati a vivere un’estate indimenticabile...

