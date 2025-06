Torna Live in Chiostri Canzoni indipendenti per due giornate

Sabato 5 e domenica 6 luglio, i Chiostri di San Pietro si trasformeranno nel cuore pulsante della musica indipendente con "Live in Chiostri", un evento ormai imperdibile che celebra l’autenticità artistica lontana dall’industria discografica. Questa terza edizione promette emozioni autentiche, portando sul palco band come gli Offlaga Disco Pax, pronti a far rivivere 20 anni di musica e passione. Non perdere l’occasione di vivere due giornate di pura libertà musicale, dove ogni nota è un gesto di vera espressione artistica.

Sabato 5 e domenica 6 luglio ai Chiostri di San Pietro torna 'Live in Chiostri', con una due giorni che anche questa volta vuole portare in città una proposta musicale libera, lontana dall'industria discografica. Un elemento che è già diventato caratteristica forte di questo giovane festival che arriva quest'anno alla terza edizione. Si va dunque dall'elettronica minimale degli Offlaga Disco Pax – che ritornano nella loro Reggio a vent'anni dall'uscita di "Socialismo Tascabile (prove tecniche di trasmissione)" – al folklore del Nord e dell'entroterra d'Africa, con musicisti legati alla scena Indie.

