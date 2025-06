Torna l’anticiclone Meteo Italia | caldo infernale afa e poi nubifragi Le previsioni di Giuliacci

L'estate italiana si appresta a sfoggiare il suo volto più classico, tra sole infuocato, afa opprimente e improvvisi nubifragi. Dopo un periodo di instabilità, il prossimo fine settimana promette temperature elevate e cieli sereni, ma attenzione: l'anticiclone africano porta anche temporali improvvisi e potenzialmente violenti. Il team di esperti di Giuliacci ci guida attraverso questa sorprendente e variabile stagione, preparandoci a vivere con consapevolezza e coraggio le sfide del clima estivo.

L’estate si prepara a mostrare il suo volto più classico, ma anche più insidioso. Dopo giornate segnate da instabilità e sbalzi termici, il prossimo fine settimana sarà dominato dal ritorno prepotente del sole e di temperature elevate. Ma non sarà un quadro del tutto sereno: insieme all’anticiclone africano, arriveranno anche temporali improvvisi, localizzati e potenzialmente violenti. A delineare il quadro meteo è stato il team di esperti di meteogiuliacci.it, che ha pubblicato le ultime previsioni aggiornate per sabato 21 e domenica 22 giugno. Secondo quanto riportato dagli esperti, a partire dalla seconda metà della settimana si sentiranno in modo sempre più evidente gli effetti dell’anticiclone africano, che si espanderà sul bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it