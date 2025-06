Torna l’afa | Cgil Cisl e Uil chiedono di fermare il lavoro nelle ore più calde

Con l’arrivo delle temperature record, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil delle Marche si mobilitano ancora una volta per proteggere i lavoratori dalla calura estiva. La richiesta? Fermare le attività nelle ore più calde per tutelare la salute e la sicurezza di tutti. È fondamentale ascoltare questa voce di attenzione e responsabilità, perché il benessere dei lavoratori deve sempre essere una priorità.

Terminata la tregua dei temporali, torna schizzare in alto la colonnina di mercurio. Un ritorno all'afa che non ha colto impreparati Cgil, Cisl e Uil delle Marche che, nei giorni scorsi, hanno chiesto alla Regione di emanare un'ordinanza urgente per fermare il lavoro nelle ore più calde.

