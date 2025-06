Torna in mare la tartaruga salvata durante una regata in Liguria | il video emozionante

Dopo due mesi di cure amorevoli all’Acquario di Genova, Waszp, la giovane tartaruga Caretta caretta salvata in Liguria, si prepara a riabbracciare il suo habitat naturale. L’emozionante ritorno in mare di questa splendida creatura è una vittoria per la conservazione e un messaggio di speranza per la tutela delle nostre meraviglie marine. Guardate il video e lasciatevi coinvolgere dalla commozione di questo straordinario momento.

