Torna il Ferrari Color Fest | un tripudio di colori musica e spettacolo per tutta la famiglia

vibranti colori, melodie coinvolgenti e spettacoli emozionanti, creando un vero e proprio paradiso per grandi e piccini. Il Ferrari Color Fest di Serino torna nel 2025, portando allegria, divertimento e un’energia contagiosa che renderanno indimenticabile questa estate. Preparatevi a vivere momenti magici e a lasciarvi conquistare dalla magia di un evento che unisce tutta la famiglia in un tripudio di spensieratezza e colore.

Ferrari di Serino (AV), 22 e 23 giugno 2025 – anche quest’anno l’estate a Ferrari di Serino si accende con il Ferrari Color Fest, la manifestazione promossa dal Comitato Festa San Giovanni Battista che, fin dalla sua prima edizione nel 2019, ha saputo trasformare il paese in un caleidoscopio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Torna il Ferrari Color Fest: un tripudio di colori, musica e spettacolo per tutta la famiglia

