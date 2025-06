Torna il Comicon di Bergamo tra ospiti di pregio e tanto divertimento

Il Comicon di Bergamo torna più grande e spettacolare che mai, portando ospiti di livello e un’energia coinvolgente a tutta la regione. Dal 20 al 22 giugno, presso la Fiera di Bergamo, il festival internazionale della cultura pop si prepara a stupirti con sette mostre dedicate al fumetto e un programma OFF ricco di eventi imperdibili anche a Brescia e Milano. Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo del fantastico!

Si avvicina la terza edizione di COMICON Bergamo, il festival internazionale della cultura pop più atteso del Nord Italia, organizzato in collaborazione con Promoberg alla Fiera di Bergamo dal 20 al 22 giugno, e al ricco cartellone di eventi e ospiti si aggiunge l’allestimento di sette prestigiose mostre dedicate al fumetto e un programma OFF quest’anno ancora più ricco di imperdibili appuntamenti diffusi anche a Brescia e a Milano fino al 19 luglio. Sette i percorsi espositivi a partire da DRAWING POWER. The art of Liberatore, dedicata al Magister 2025, Tanino Liberatore; Gigi Cavenago. Visioni di segni e colori, omaggio a uno dei più talentuosi e spettacolari fumettisti italiani dei nostri tempi e autore del poster di COMICON Bergamo 2025; Da Harry Potter a Malamander. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Torna il Comicon di Bergamo tra ospiti di pregio e tanto divertimento

In questa notizia si parla di: bergamo - comicon - ospiti - torna

COMICON Bergamo 2025: la star di Breaking Bad Giancarlo Esposito super ospite dell'edizione - Non perdere la terza edizione di COMICON Bergamo 2025, l’evento imperdibile dedicato alla cultura pop! Quest’anno, sarà ospite speciale Giancarlo Esposito, il celebre attore di Breaking Bad e The Mandalorian, che ha recentemente conquistato anche il Marvel Cinematic Universe.

In occasione di COMICON BERGAMO 2025, il festival della pop culture organizzato da COMICON presso i locali di Fiera di Bergamo - Promoberg srl, gli autori ospiti di ASSOCIAZIONE CULTURALE BERGOMIX verranno coinvolti in uno dei format più amati

È online la con gli ospiti di ! Trovate l'elenco completo e le modalità di svolgimento di tutti gli incontri sulla news

