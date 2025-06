Torna a crescere nel 2024 mercato immobili non residenziali

Nel 2024, il mercato degli immobili non residenziali torna a mostrare segnali di vitalità, con oltre 73mila scambi registrati e un incremento complessivo del 5,1%. Il settore produttivo guida la ripresa, seguito da negozi e uffici, confermando un trend positivo che apre nuove opportunità per investitori e operatori del settore. Nel 'Rapporto immobiliare 2025' analizzeremo come questa crescita possa influenzare il mercato nel prossimo futuro.

Torna a crescere nel 2024 il mercato degli immobili non residenziali. Nei segmenti uffici, negozi e produttivo (capannoni e industrie) si rilevano più di 73mila scambi, con un rialzo complessivo del 5,1%. Lo rende noto l' Agenzia delle Entrate, precisando più nel dettaglio che è il settore produttivo a far registrare l'aumento maggiore sul 2023, +6,5%. A seguire i negozi, +5,3%, e infine gli uffici, +2,9%. Nel 'Rapporto immobiliare 2025. Immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva', realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia con la collaborazione di Assilea un focus è dedicato anche al leasing immobiliare: nel 2024 sono stati stipulati 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna a crescere nel 2024 mercato immobili non residenziali

In questa notizia si parla di: immobili - torna - crescere - mercato

Il Comune si riprende 40 immobili: Casa Crescenzago torna al quartiere - Il Comune di Milano si rimette in gioco, riprendendosi 40 immobili strategici e rilanciando il quartiere di Casa Crescenzago.

Remax, continua a crescere il mercato immobiliare in Puglia Vai su X

Fare la scelta giusta. Distinguersi. Crescere insieme. Il nostro Local Ambassador di Imperia, Corrado Donetti di Immobiliare Donetti, ci svela come la collaborazione con Luxforsale sia stata la chiave per tracciare una rotta unica nel mercato immobiliare di Sanr Vai su Facebook

Torna a crescere nel 2024 mercato immobili non residenziali; A Torino il mercato immobiliare torna a crescere: boom di vendite a Santa Rita e Parella. Scende la collina; Remax, continua a crescere il mercato immobiliare in Puglia.

Torna a crescere nel 2024 mercato immobili non residenziali - Nei segmenti uffici, negozi e produttivo (capannoni e industrie) si rilevano più di 73mila scambi, con un rialzo complessivo del 5 ... Riporta ansa.it

Torino, mercato immobiliare in crescita - Nel 2024 le compravendite residenziali in città sono aumentate dell'1,6%, mentre il territorio metropolitano segna un +1,1%. Si legge su lospiffero.com