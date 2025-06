Torino diventa un museo a cielo aperto | oltre 100 fermate GTT raccontano la città basta scaricare un' app

Torino si trasforma in un museo a cielo aperto, dove ogni sosta diventa un’opportunità di scoperta e cultura. Con oltre 100 fermate GTT riqualificate come opere d’arte, il progetto MuViMov - Museo del Viaggio in Movimento - rende la città un vero e proprio museo a cielo aperto. Basta scaricare l’app e lasciarsi affascinare da questa straordinaria esperienza: un viaggio tra storia, arte e innovazione che arricchisce ogni passo della tua visita.

A Torino anche le fermate parlano e diventano un luogo di cultura, se non vere e proprie opere d'arte all'interno di una città-museo. Si chiama MuViMov - Museo del Viaggio in Movimento - il progetto itinerante che trasforma oltre 100 fermate GTT (circa 120) in opere itineranti.

