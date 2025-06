Torchiarolo spiaggia sporca | La competenza è del gestore del lido lo abbiamo diffidato

Torchiarolo si trova di nuovo a fare i conti con il degrado della spiaggia “Mare te le fimmine”, un angolo di mare amato e frequentato. Nonostante le ripetute segnalazioni e la diffida al gestore del lido, la situazione rimane critica, con spiaggia sporca e poco curata. È giunto il momento di agire con decisione per tutelare questo tesoro naturale e restituire alla comunità un ambiente pulito e vivibile.

TORCHIAROLO – Come ogni anno torna l'appuntamento con le lamentele (giuste) dei cittadini per il degrado in cui versa il tratto di litorale di competenza del Comune di Torchiarolo noto come "Mare te le fimmine" (mare delle femmine), una piccola insenatura a nord della marina di Torre San Gennaro.