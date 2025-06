Tor Bella Monaca cambia volto | via le impalcature dal ferro di cavallo

Tor Bella Monaca si trasforma davanti ai nostri occhi: le impalcature dicono addio al Ferro di Cavallo e i palazzoni sfoggiano nuovi colori, simbolo di un rinnovamento prossimo a concretizzarsi. Con i lavori in corso e la conclusione prevista tra il primo e il secondo trimestre del 2026, questa zona si prepara a rinascere, portando speranza e novitĂ agli abitanti. Un passo importante verso un futuro piĂą luminoso e vivibile.

I palazzoni hanno cambiato colore. Un primo segnale di rinnovamento visto che i lavori, da programma, si concluderanno tra il primo e il secondo trimestre del 2026. Sono state rimosse le impalcature dal "ferro di cavallo", il complesso R5 di Tor Bella Monaca, su via dell'Archeologia. Da febbraio.

