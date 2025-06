Tony Boy e Lazza insieme nel singolo Step fuori stanotte

Tony Boy e Lazza uniscono le forze nel nuovo singolo "Step", un'anticipazione esplosiva dell'album "Uforia". La loro collaborazione segna un momento memorabile nel panorama musicale, promettendo di conquistare le radio e i cuori dei fan. Questa fusione di talenti è molto più di una semplice collaborazione: è un incontro artistico che ha già acceso l’entusiasmo e che promette di portare una carica...

Tony Boy annuncia il lancio di Step, il singolo che vede per la prima volta insieme a Lazza e che anticipa l’album Uforia. Tony Boy conferma oggi, in via ufficiale, il lancio di Step, il singolo che vede per la prima volta insieme a Lazza, fuori ovunque stanotte all’una. Questa è molto piĂą di una semplice collaborazione: è la fusione di due talenti unici, un incontro artistico che ha giĂ acceso l’entusiasmo e che promette di portare una carica di energia e originalitĂ senza precedenti. Un sound perfetto per segnare la stagione e si presenta come un vero e proprio banger estivo, destinato a dominare classifiche. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tony Boy e Lazza insieme nel singolo Step, fuori stanotte

