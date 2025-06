Toni sulla prossima lotta Scudetto | Il Napoli può aprire un ciclo l’Inter…

Luca Toni analizza con passione e competenza la lotta scudetto, evidenziando come il Napoli possa aprire un nuovo ciclo di successi mentre l'Inter si prepara a rispondere. Tra sfide entusiasmanti e colpi di scena, il calcio italiano si avvia a una stagione ricca di suspense. La domanda ora è: chi alzerà il trofeo? Scopri le sue previsioni e le prospettive delle squadre coinvolte.

Diversi i temi trattati da luca Toni in un’intervista concessa a TMW. Le sue parole su Napoli, Inter, lotta Scudetto e Edin Dzeko, neo acquisto della Fiorentina. A margine di un evento, Luca Toni ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di TMW. Tra gli argomenti trattati, la lotta Scudetto – con il Napoli davanti a tutti – e l’arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina. Di seguito le sue parole. LOTTA SCUDETTO – «Il Napoli con la conferma di Conte ha dato segno di poter aprire un ciclo. Mi è piaciuto Conte perchĂ© non è andato via dopo aver vinto. Adesso vediamo cosa succederĂ all’ Inter con Chivu che dovrĂ dimostrare tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com