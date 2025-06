Toni | Chivu all’Inter? Dovrà dimostrare tutto! Attenzione alle altre

Luca Toni, ex stella del calcio italiano, ha recentemente commentato l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter durante una sfilata a Firenze. Con il suo classico pragmatismo, l’attaccante ha sottolineato l’importanza di dimostrare tutto il proprio valore e di mantenere alta l’attenzione sulle altre squadre. In un panorama competitivo come la Serie A, le sfide sono molte e richiedono determinazione e continuità. E questa sarà la vera prova per Chivu e i nerazzurri.

Intervenuto nel corso di una sfilata di moda a Firenze, Luca Toni è tornato a parlare dell’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. DIMOSTRARE – Luca Toni, ex attaccante di Firoentina e Juventus, nel corso della sfilata di Pitti Uomo a Firenze, è stato incalzato da TuttoMercatoWeb. Tra i tanti temi toccati, da Dzeko alla prossima Serie A, anche un passaggio sull’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Queste le sue parole: «Con al conferma di Conte, penso che a Napoli si possa aprire un ciclo, ha fatto bene a non andare via. Sarà un campionato bello, come quello appena terminato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Toni: «Chivu all’Inter? Dovrà dimostrare tutto! Attenzione alle altre»

In questa notizia si parla di: toni - chivu - inter - dimostrare

Pedullà: “Sono partiti subito i processi. È partito questo modo tutto italiano di fare sensazionalismo per collezionare consensi e visibilità, qual è il problema? Fino a 5 minuti fa Cristian Chivu stava a Parma. L’hanno praticamente già messo in croce: l’Inter delud Vai su Facebook

Toni: Il Napoli con la conferma di Conte può aprire un ciclo, Chivu dovrà dimostrare tutto; Toni: “Il Napoli di Conte può aprire un ciclo. Lucca mio erede? Rispondo così”; Toni: Juve, gli attaccanti forti come Vlahovic non guadagnano tanto meno.

Toni: «Chivu all’Inter? Dovrà dimostrare tutto! Attenzione alle altre» - Intervenuto nel corso di una sfilata di moda a Firenze, Luca Toni è tornato a parlare dell'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Segnala inter-news.it

Toni: "Il Napoli con la conferma di Conte può aprire un ciclo, Chivu dovrà dimostrare tutto" - Intercettato da TMW a margine della kermesse di moda Pitti Uomo a Firenze, l'ex attaccante Luca Toni ha analizzato così la lotta Scudetto in vista della prossima stagione: "Il Napoli con la conferma d ... msn.com scrive