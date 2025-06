Tiromancino Zampaglione celebra i 25 anni di ‘La Descrizione di un attimo’ | Fu una scommessa

Festeggiare 25 anni di un capolavoro come "La descrizione di un attimo" dei Tiromancino è un traguardo emozionante e significativo. Questo album, pietra miliare della musica italiana, ha segnato un’epoca e continua a vivere nel cuore dei fan. Per l’occasione, la band presenta una ristampa speciale, disponibile dal 20 giugno in edizioni limitate e preziose. Federico Zampaglione e i Tiromancino ci invitano a rivivere questa storica avventura musicale, un vero omaggio alla poesia sonora.

E' stato un album spartiacque e resta uno dei più belli della musica italiana in generale. I Tiromancino celebrano i 25 anni di 'La descrizione di un attimo', con una ristampa speciale disponibile dal 20 giugno in tre formati: Lp in vinile da 180 grammi, Cd Digipack e uno speciale set in edizione limitata numerata con Lp, Cd e riproduzione in plexiglass del cartello della copertina. Il leader della band romana, Federico Zampaglione, ha raccontato alla stampa la genesi e l'impatto di quel disco, suonando in acustico alcuni dei brani del lavoro. Senza trascurare una riflessione sullo stato della musica nel nostro paese, con la scottante polemica dei sold out gonfiati, e raccontando il presente del gruppo, che ruota intorno alla sua figura.