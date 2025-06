Tirolix | offerta di lavoro per lo showroom di Chieti Scalo

Se sei alla ricerca di un’opportunità stimolante nel settore commerciale, Tirolix ha l’offerta giusta per te! Lo showroom di Chieti Scalo, situato nel centro Dama, cerca un magazziniere qualificato con competenze nei software gestionali. Se vuoi far parte di un team dinamico e crescere professionalmente, questa potrebbe essere la tua occasione. Per candidarti, invia la tua candidatura all’indirizzo email:...

Tirolix seleziona una figura per lo showroom di Chieti Scalo, al centro Dama. Nello specifico la società è alla ricerca di un magazziniere con capacità operativa software gestionali: inserimento ordini nel gestionale, evasione degli ordini, compilazione documenti commerciali. La mail per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tirolix: offerta di lavoro per lo showroom di Chieti Scalo

In questa notizia si parla di: tirolix - showroom - chieti - scalo

Tirolix: offerta di lavoro per lo showroom di Chieti Scalo; Taglio del nastro per Tirolix che a Chieti punta a essere riferimento per la ristorazione e l’ospitalità; Azienda di fornitura professionale per hotel e ristoranti apre a Chieti: si ricercano collaboratori e professionisti.

Tirolix apre nuovo showroom a Chieti e ricerca personale - CHIETI – L’8 gennaio 2025, Tirolix, azienda di riferimento nella fornitura professionale per hotel e ristoranti, inaugurerà il suo nuovo showroom in via Padre Ugolino Frasca presso il Centro DAMA ... abruzzonews.eu scrive

Successo a Chieti per l’inaugurazione del nuovo showroom Tirolix - CHIETI – La giornata di oggi ha segnato un momento significativo per Chieti e il settore dell’ospitalità, grazie alla straordinaria partecipazione all’inaugurazione del nuovo showroom Tirolix. Lo riporta abruzzonews.eu