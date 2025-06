Tiro a volo | i preconvocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda

In vista della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, l’Italia si prepara a sorprendere nello scenario di Lonato del Garda, uno dei templi della disciplina. I preconvocati tricolori sono pronti a scendere in pedana, determinati a rompere il maggior numero di piattelli e conquistare il podio. Lo staff tecnico ha stilato le proprie scelte per...

In vista della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, l’Italia del trap e dello skeet è pronta a scendere in pedana per rompere il maggior numero di piattelli. Un evento speciale per i rappresentanti tricolori, visto che lo scenario di gara sarà quello di Lonato del Garda: l’impianto bresciano diventato ormai uno dei templi della disciplina. A tal proposito lo staff tecnico tricolore ha effettuato le proprie preconvocazioni per il contest inserito in calendario dal 4 al 14 luglio prossimi. Sono ben 20 i selezionati: 10 donne e 10 uomini, suddivisi fra trap e skeet. Ci sono tutti i grossi calibri del tiro a volo italiano: da Diana Bacosi a Silvana Stanco, passando per Giovanni Pellielo e Gabriele Rossetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo: i preconvocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda

