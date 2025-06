Tiro a segno Bondeno protagonista nella fase regionale del Trofeo Coni | Anna Bertasi ai nazionali

Un'emozionante giornata al Poligono di Tiro a Segno di Bologna ha visto protagonista la sezione di Bondeno nel Trofeo Coni, una delle più prestigiose vetrine per i giovani talenti del tiro. Guidati dalla passione e dalla dedizione, i giovani atleti si sono sfidati in un clima di fair play, con Anna Bertasi che si è guadagnata il pass per i nazionali. La vittoria di Bondeno testimonia il valore del settore giovanile, portando entusiasmo e speranza per il futuro della disciplina.

Si è svolta al Poligono di Tiro a Segno di Bologna, alla presenza del presidente del Coni regionale dr. Dondi, la fase regionale del Trofeo Coni di tiro a segno, manifestazione giovanile che rappresenta una delle più importanti vetrine per i giovani talenti della disciplina. Protagonista assoluta della giornata è stata la sezione Tsn di Bondeno, che ha conquistato i vertici del podio nella specialità carabina ad aria compressa 10 metri (classe 2013). Le giovani atlete, nonostante la giornata torrida e molto afosa, hanno dimostrato grande concentrazione, tecnica e spirito di squadra, facendo incetta di medaglie in una competizione molto combattuta, suddivisa in due prove di gara.

