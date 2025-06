Tiny Vikings Journey to Asgard | Anteprima del nuovo titolo firmato Game Art Brain

Tutto ha inizio con un trucco… e una banda di bambini vichinghi pronti a sfidare il destino per salvare l’universo! Tiny Vikings: Journey to Asgard, il nuovo titolo firmato Game Art Brain, unisce umorismo, mitologia e azione in un’avventura coinvolgente. Preparatevi a scoprire un mondo dove i piccoli eroi dimostrano che anche i più piccini possono cambiare le sorti del mondo!

Tutti gli adulti sono diventati. otter. Solo un manipolo di bambini vichinghi può salvare il mondo. Benvenuti in Tiny Vikings: Journey to Asgard, una nuova action-adventure che fonde l'irriverenza dei cartoon, la profondità mitologica norrena e una sorprendente varietà di gameplay cooperativo asimmetrico, tutto confezionato in un'epica storia dal punto di vista dei più piccoli (e più scatenati) eroi del villaggio. Tutto ha inizio con un trucco di Loki, il dio degli inganni, che trasforma gli adulti del pacifico villaggio vichingo in. lontra magiche senza parola. Senza nessun grande guerriero rimasto, tocca a un gruppo di bambini prendere il controllo della situazione.

Tiny Vikings - All the Latest Game Footage and Images from Tiny Vikings TINY VIKINGS: JOURNEY TO ASGARD is an action adventure game revolving around a gang of Viking children who embark on an adventurous journey ... Si legge su kotaku.com