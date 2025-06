Tim Summer Hits torna su Rai 1 con la seconda serata da Piazza del Popolo

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica con TIM Summer Hits, il grande evento live che torna su Rai 1 venerdì 20 giugno alle 21.30. Con Carlo Conti, Andrea Delogu e Carolina Di Domenico, questa serata promette emozioni coinvolgenti, performance straordinarie e atmosfere vibranti direttamente da Piazza del Popolo. Non perdere l’appuntamento: l’estate musicale sta per esplodere!

Un nuovo grande evento live con i protagonisti della musica italiana, in diretta su Rai Radio2 e RaiPlay. Dopo l’exploit della prima puntata, venerdì 20 giugno alle 21.30 torna su Rai 1 TIM Summer Hits, lo show musicale estivo che unisce grandi performance e atmosfere vibranti. Confermati alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu, mentre Carolina Di Domenico, in diretta su Rai Radio2 e su RaiPlay, guiderà gli spettatori dietro le quinte. Il cast della seconda serata. Sul palco di Piazza del Popolo, simbolo di questa estate musicale, si alterneranno artisti di punta del panorama nazionale. Tra loro: Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, BigMama, BNKR44, Coez, ComaCose, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Noemi, Orietta Berti & Fabio Rovazzi con FuckYourClique, Rose Villain, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Joshua e Tormento, Tananai, The Kolors e Tropico. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Tim Summer Hits” torna su Rai 1 con la seconda serata da Piazza del Popolo

