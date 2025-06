TIM Summer Hits 2025 seconda serata con Alfa Gaia Gabbani Coez

Preparati a vivere un’altra serata indimenticabile con TIM Summer Hits 2025! La seconda puntata, trasmessa da Piazza del Popolo e condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, porta sul palco i protagonisti più amati come Alfa Gaia, Gabbani e Coez. Un mix di musica, emozioni e sorprese ti aspetta venerdì 20 giugno alle 21.30 su Rai1, per continuare a celebrare l’estate in grande stile…

Tutti i protagonisti della seconda puntata dei TIM Summer Hits 2025, da Piazza del Popolo e con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Dopo il successo della prima serata prosegue l’appuntamento con TIM Summer Hits, la grande musica dell’estate: venerdì 20 giugno alle 21.30, su Rai1, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in simultanea anche su Rai Radio2, con le interviste esclusive e contenuti dal dietro le quinte di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay. Numerosi artisti tra i più amati del panorama musicale si alterneranno sul palco durante la puntata, portando le loro ultime hit, già in vetta alle classifiche, e facendo vivere al pubblico da casa tutte le emozioni e l’energia della musica dal vivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - TIM Summer Hits 2025, seconda serata con Alfa, Gaia, Gabbani, Coez

