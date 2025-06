Tim Burton presenta ‘Mercoledì 2’ in Italia l’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival

Tim Burton torna in Italia, portando la sua magia tra i giovani del Giffoni Film Festival! Venerdì 25 luglio, il regista presenterà in anteprima la seconda stagione di 'Mercoledì', un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i ragazzi coinvolti nel festival. Un’occasione unica per ascoltare direttamente il creatore di questo iconico personaggio e scoprire cosa ci riserva questa nuova avventura. L’evento promette emozioni e sorprese, e noi non vediamo l’ora di raccontarvelo!

(Adnkronos) – Tim Burton torna in Italia. Venerdì 25 luglio presenterà al Giffoni Film Festival (17 al 26 luglio) la seconda stagione di 'Mercoledì', che debutterà il 6 agosto con la parte 1 e il 3 settembre con la parte 2. In questa occasione, dialogherà con i giovani giurati della kermesse. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tim Burton presenta ‘Mercoledì 2’ in Italia, l’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival

