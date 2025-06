Tim Burton ospite al Giffoni Film Festival per il lancio di Mercoledì 2

L'attesissimo ritorno di Tim Burton al Giffoni Film Festival promette un'estate da sogno per giovani cinefili e appassionati. Il regista californiano, ospite speciale, incontrerà i giovanissimi giurati e svelerà i retroscena della seconda stagione di "Mercoledì", disponibile dal 6 agosto su Netflix. Un evento imperdibile per scoprire in anteprima i dettagli di una delle serie più chiacchierate dell'anno, arricchendo così l'estate degli spettatori con un tocco di magia burtoniana.

Ritorno in Italia per il regista californiano che incontrerà i giovanissimi giurati di Giffoni e racconterà nuovi retroscena della seconda stagione della serie Netflix, in streaming a partire dal 6 agosto. Tim Burton protagonista dell'estate di Netflix. A partire dal 6 agosto la seconda stagione di Mercoledì torna sullo streamer e il cineasta la presenterà in anteprima al Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio, in uno speciale incontro con le giovanissime giurie del festival campano. Tim Burton sarà ospite a Giffoni il 25 luglio in occasione del debutto di Mercoledì 2, che approderà in streaming divisa in due parti, la parte 1 sarà disponibile dal 6 agosto e la parte 2 dal 3 settembre.

