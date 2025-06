Tim Burton al Giffoni Film Festival | Presenterà la seconda stagione di Mercoledì

Prepariamoci a un evento imperdibile: il 25 luglio, Tim Burton, maestro dell’immaginazione, incontrerà i giovani giurati del Giffoni Film Festival per presentare la tanto attesa seconda stagione di Mercoledì, in arrivo su Netflix con due parti il 6 agosto e il 3 settembre. Un’occasione unica per scoprire i segreti dietro questa affascinante produzione e lasciarsi sorprendere dal talento di uno dei registi più innovativi del nostro tempo.

