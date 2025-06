Tim Burton al Giffoni Film Festival 2025 per la seconda stagione di Mercoledì su Netflix

Tim Burton torna in Italia per il Giffoni Film Festival 2025, portando con sé l’attesissima seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix che ha conquistato il pubblico. Con Jenna Ortega protagonista e date di uscita fissate tra agosto e settembre, l’estate più oscura di sempre si prepara a svelare nuovi misteri. Venerdì 25 luglio, l’iconico regista sorprenderà i fan: un evento imperdibile per gli amanti del cinema e del brivido.

Tim Burton torna in Italia per presentare la seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix con Jenna Ortega, in occasione del Giffoni Film Festival 2025: ecco annuncio e data. L’estate più oscura di sempre può ufficialmente cominciare. In occasione dell’arrivo su Netflix della seconda stagione di Mercoledì – con la parte 1 disponibile dal 6 agosto e la parte 2 dal 3 settembre – Tim Burton torna in Italia. Venerdì 25 luglio l’iconico regista sbarcherà al Giffoni Film Festival 2025, per incontrare i giurati della 55ª edizione, in programma dal 17 al 26 luglio. Un momento unico che promette di essere indimenticabile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu