Tik Tok Trump firmerà la terza proroga

In un susseguirsi di decisioni che tengono in sospeso milioni di utenti, il presidente Trump si appresta a firmare la sua terza proroga per TikTok, garantendo così ancora una volta l’operatività dell’app cinese negli Stati Uniti. Un gesto che potrebbe influenzare il futuro del social e le tensioni tra Pechino e Washington. Resta da scoprire come evolverà questa intricata vicenda.

«Il presidente Trump questa settimana firmerà un altro ordine esecutivo per mantenere TikTok operativo», ha detto la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt. Sarebbe il terzo che Trump firma dal .

