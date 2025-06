Tiburtino III i soldi del Pnrr sono salvi | partiti i lavori alla scuola Fabio Filzi

Tiburtino III, una vittoria per la comunità: i fondi del PNRR sono salvi e i lavori alla scuola Fabio Filzi sono finalmente partiti. I piccoli studenti di via del Frantoio 46 possono ora guardare al futuro con entusiasmo, certi che il loro ambiente scolastico sarà più sicuro e funzionale. Una notizia che dimostra come l’impegno collettivo possa trasformare le sfide in occasioni di rinascita. A questo punto, non ci resta che seguire con ottimismo l’avanzamento dei lavori.

I bambini e le bambine della scuola Fabio Filzi di via del Frantoio 46, nel IV municipio, possono esultare. Sono partiti i lavori di ristrutturazione dei locali scolastici che, fino a qualche settimane fa, rischiavano di non vedere mai la luce.

