Ti stavi per infilzare | incidente sfiorato in diretta da Caterina Balivo a La Volta Buona – IL VIDEO

Un momento di pura suspense a La Volta Buona, dove Caterina Balivo ha rischiato un incidente in diretta tv. Tra risate e tense, la conduttrice ha evitato per un soffio di sedersi su un vassoio di stuzzichini, regalando agli spettatori un episodio che resterà nella memoria. La sua prontezza e il supporto degli ospiti hanno trasformato l’accaduto in un vero e proprio show di spontaneità e professionalità . Un esempio di come anche i piccoli imprevisti possano diventare grandi momenti di intrattenimento.

Incidente sfiorato e, per fortuna, evitato a La Volta Buona. La protagonista è proprio la conduttrice del programma, Caterina Balivo. Il volto di Rai 1 ha sfruttato un momento di pausa per fare gli auguri ad Anna Tatangelo, che su Instagram ha annunciato di essere incinta, poi si è diretta verso le poltrone e ha rischiato di sedersi su un vassoio pieno di stuzzichini. Il siparietto – Le urla di Rosanna Lambertucci e la prontezza degli ospiti presenti hanno evitato lo spiacevole incidente. In un momento di leggerezza nella puntata de La Volta Buona in diretta su Rai 1, Caterina Balivo ha rischiato grosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: incidente - sfiorato - diretta - caterina

Diletta Leotta, incontri pericolosi alla festa di compleanno di Elodie: «Al ristorante c'era l'ex Can Yaman, sfiorato l'incidente diplomatico» - Diletta Leotta si è trovata coinvolta in una situazione inaspettata durante la festa di compleanno di Elodie.

Caterina Balivo, incidente sfiorato a La Volta buona: “Uno mi è entrato”, imbarazzo in diretta; Caterina Balivo, incidente sfiorato a La Volta Buona: «Ti stavi per infilzare». L'urlo di Rosanna Lambertucci; Caterina Balivo evita il disastro in diretta: lo stuzzicadenti che rischia di rovinare tutto.

Caterina Balivo e il video dell'incidente sfiorato in diretta a La Volta Buona: «Ti stavi per infilzare» - La diretta ha i suoi pregi e i suoi difetti e Caterina Balivo lo sa bene. Segnala msn.com

“Oddio, attenta!” Incidente sfiorato in diretta tv per Caterina Balivo: paura in studio - Un incidente in diretta al programma La Volta Buona ha creato tensione quando Caterina Balivo ha rischiato di ferirsi con stuzzicadenti nascosti tra i cuscini del divano ... Si legge su bigodino.it