Ti leggo il cielo ti tengo il cuore | letture serali per bambini e famiglie

Lasciatevi incantare da una serata magica sotto le stelle con “Ti leggo il cielo, ti tengo il cuore”, un evento speciale organizzato dal presidio Nati per leggere di Vallemare di Cepagatti. Tra storie affascinanti e momenti di condivisione, adulti e bambini potranno immergersi in un’atmosfera unica, circondati dalla bellezza della notte. Non mancate all’appuntamento di venerdì 27 giugno alle ore 21: preparate plaid e torcia, perché l’incanto sta per cominciare!

Il presidio Nati per leggere di Vallemare di Cepagatti presenta un evento unico dal titolo “Ti leggo il cielo, ti tengo il cuore”. Nella serata di venerdì 27 giugno, alle ore 21, si terrà un appuntamento straordinario di letture serali per bambini e famiglie. Necessari plaid e torcia (no. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ti leggo il cielo, ti tengo il cuore: letture serali per bambini e famiglie

In questa notizia si parla di: leggo - cielo - tengo - cuore

Ti leggo il cielo, ti tengo il cuore: letture serali per bambini e famiglie; Iva Zanicchi, la dolce dedica al marito Fausto Pinna: ?«Il mio caro Pippi è salito in cielo». I commenti degli.

Oroscopo del weekend del 20-21 luglio, cielo esplosivo, Luna Piena e Marte gonfiano il cuore e gli occhi. Chi sale e chi scende - Quelli d'Aria sono un po' stanchi e quelli d'Acqua hanno il cuore confuso. Segnala leggo.it

Il saluto del direttore Davide Desario: «Buon viaggio, con Leggo nel cuore» - Dal 19 agosto il timone di Leggo passa nelle mani di Fabrizio Nicotra. Da leggo.it