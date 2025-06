Ti ammazzo me*da | rissa all’Isola tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante una prova L’ex de Le Iene | Mi ha messo le mani sul collo

Momenti di grande tensione all’Isola dei Famosi, dove una prova di pallanuoto tra Omar Fantini e Dino Giarrusso è degenerata in rissa. Le parole si sono fatte dure, con minacce e accuse che hanno scosso il pubblico e il cast, lasciando tutti senza parole. La scena, più simile a un film, ha messo in luce i nervi a fior di pelle dei protagonisti, dando vita a uno spettacolo indescrivibile che ha lasciato il segno.

Momenti di tensione all’ Isola dei Famosi ieri mercoledì 18 giugno. Omar Fantini e Dino Giarrusso sono arrivati alle mani durante una prova di pallanuoto. Tra i due sono volate parole grosse, minacce e accuse. Sdegno e gelo in studio. “È molto brutto quello che abbiamo visto”, ha commentato la presentatrice Veronica Gentili. Un minigioco è finito in rissa nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. I naufraghi si sono ritrovati a Playa Palapa e si sono sfidati in una partita di pallanuoto, a cui hanno preso parte anche i concorrenti di Ultima Spiaggia. Durante la partita, però, è scoppiato il caos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it