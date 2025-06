Ti ammazzo me*da | rissa all’Isola dei Famosi tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante una prova L’ex de Le Iene | Mi ha messo le mani sul collo

Momenti di forte tensione all’Isola dei Famosi, dove un minigioco si è trasformato in una vera rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. L’ex de Le Iene ha spesso mostrato il suo carattere focoso, ma questa volta le parole sono sfociate in uno scontro fisico, con tanto di manate sul collo. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, sollevando interrogativi su cosa possa accadere nelle prossime puntate.

Momenti di tensione all' Isola dei Famosi ieri mercoledì 18 giugno. Omar Fantini e Dino Giarrusso sono arrivati alle mani durante una prova di pallanuoto. Tra i due sono volate parole grosse, minacce e accuse. Sdegno e gelo in studio. "È molto brutto quello che abbiamo visto", ha commentato la presentatrice Veronica Gentili. Un minigioco è finito in rissa nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. I naufraghi si sono ritrovati a Playa Palapa e si sono sfidati in una partita di pallanuoto, a cui hanno preso parte anche i concorrenti di Ultima Spiaggia. Durante la partita, però, è scoppiato il caos.