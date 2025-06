Ti ammazzo me*da Dino Giarrusso e Omar Fantini si menano a L’Isola dei Famosi

L’ottava puntata de “L’Isola dei Famosi” ha regalato uno spettacolare colpo di scena: Dino Giarrusso e Omar Fantini sono venuti alle mani in un acceso scontro che ha lasciato il pubblico senza parole. Un episodio di tensione e adrenalina che dimostra come anche i reality più seguiti possano riservare sorprese inaspettate. Scopriamo insieme cosa è successo realmente e quali sono state le conseguenze di questa furiosa colluttazione su Perizona.it.

Il viaggio di Dino Giarrusso tra giornalismo e reality - Dino Giarrusso, noto per il suo impegno nel giornalismo d'inchiesta, si è avventurato nel mondo della televisione, vivendo esperienze che lo hanno reso un volto familiare.

Schiaffi e spintoni in acqua tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, la rissa all’Isola dei Famosi rivista al VAR - Non appena Pierpaolo Pretelli ha dato il via alla prova in acqua, Omar Fantini è stato il primo a prendere la palla: Dino Giarrusso, allora, si è aggrappato alle spalle spingendolo sott'acqua. Lo riporta fanpage.it

Rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante la prova: “Ti ammazzo mer*a”, “Mi ha messo le mani sul collo” - Omar Fantini e Dino Giarrusso quasi alle mani all’Isola dei Famosi. Riporta fanpage.it