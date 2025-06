Thuram Inter arrivano novità sull’infortunio | come sta e quando torna il francese

Le ultime notizie su Thuram Inter portano speranza e chiarimenti: il bomber francese, dopo un affaticamento ai flessori, sta meglio e si prepara a tornare in campo. Nonostante l’assenza nella sfida contro gli Urawa Red Diamonds a Seattle, le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno. Quando potrà rivederlo in azione? Scopriamo insieme gli aggiornamenti sul suo recupero e i piani dell’Inter per il ritorno in campo.

Thuram Inter, arrivano novità su l’infortunio dell’attaccante, ecco come sta e quando torna in campo il bomber francese . L’ Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram nella seconda sfida del Mondiale per Club contro gli Urawa Red Diamonds, in programma a Seattle. L’attaccante francese ha accusato un affaticamento ai flessori, conseguenza di una stagione logorante e della recente fatica nel match inaugurale contro il Monterrey. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non si tratta di nulla di grave, ma lo staff medico nerazzurro procede con cautela, monitorando le sue condizioni giorno per giorno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, arrivano novità sull’infortunio: come sta e quando torna il francese

