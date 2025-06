Thuram assenza pesante! Nel mirino il rientro contro il River Plate

L’assenza di Marcus Thuram si fa sentire pesantemente nel cuore dell’attacco nerazzurro, con l’obiettivo di rivederlo in campo già contro il River Plate. Dopo l’esordio positivo contro il Monterrey, l’Inter guarda avanti e spera nel recupero del suo protagonista. Thuram, monitorato costantemente, sta lavorando duramente per tornare a disposizione e contribuire alla sfida decisiva, mantenendo vivo il sogno di un rientro lampo all’ultima giornata.

Archiviato l’esordio contro il Monterrey, l’Inter pensa già alla prossima partita statunitense. Nel frattempo anche Marcus Thuram lavora monitorato per provare a rientrare in campo all’ultima giornata. LAVORO – Marcus Thuram è al lavoro per tornare a disposizione dell’ Inter. L’attaccante francese, fermatosi nei giorni scorsi a causa di un risentimento muscolare durante gli allenamenti a Los Angeles, sta seguendo un percorso di recupero personalizzato. L o staff medico nerazzurro non vuole correre rischi, ma le sensazioni restano positive: l’obiettivo concreto è rivedere Thuram in campo nella sfida contro il River Plate, terzo appuntamento del Mondiale per Club negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram, assenza pesante! Nel mirino il rientro contro il River Plate

