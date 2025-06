Thunderbolts supera il box office di un film degli Avengers nella sua corsa finale

il suo ruolo come uno dei blockbuster più sorprendenti del 2025. Con una strategia di marketing efficace, personaggi affascinanti e un ritmo coinvolgente, Thunderbolts ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori, dimostrando che anche tra le nuove uscite si può emergere e lasciare il segno nel panorama cinematografico mondiale. Un successo che promette di lasciare il segno a lungo termine nel Marvel Cinematic Universe.

il successo di thunderbolts al botteghino supera un film degli avengers originali del mcu. Nel contesto delle uscite cinematografiche del 2025, Thunderbolts si distingue per aver superato un titolo storico degli Avengers originali del Marvel Cinematic Universe. Nonostante le critiche miste e una ricezione generalmente positiva da parte della critica e del pubblico, il film ha raggiunto risultati sorprendenti in termini di incassi, consolidando la sua posizione nel panorama cinematografico dell'universo Marvel. risultati di incasso e confronto con altri titoli mcu. dati di incasso e posizionamento nella classifica dei film mcu.

In questa notizia si parla di: thunderbolts - film - avengers - supera

Thunderbolts*, anche Hideo Kojima ha adorato il film dei Marvel Studios: ecco la sua recensione - Hideo Kojima, il celebre guru dei videogame e creatore della popolare serie Metal Gear, non si limita a dominare il mondo dei giochi, ma è anche un fervente cinefilo.

Thunderbolts* ha superato i 350 milioni di dollari nel mondo

Thunderbolts* supera i 4 milioni di euro al box office italiano; Thunderbolts* oltre le previsioni: meglio di The Marvels e Brave New World; Thunderbolts* ancora in testa al box office USA, I peccatori supera il traguardo dei 200 milioni.

Marvel aveva girato una finta scena finale di Thunderbolts* - Florence Pugh ha svelato che Marvel aveva girato una falsa scena finale di Thunderbolts* in modo da non includere il titolo The New Avengers. Secondo it.ign.com

Thunderbolts*, svelato il prezzo della torre degli Avengers acquistata da Valentina Allegra de Fontaine nel film - il prezzo di vendita dell'Avengers Tower supera quanto la maggior parte dei film dei Marvel Studios abbiano ... Da comingsoon.it