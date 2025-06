Thohir | Che nostalgia di quando ero presidente dell’Inter

Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, rivive emozioni e ricordi passati durante il suo viaggio negli Stati Uniti. In occasione dell’inaugurazione del Mondiale per Club, il manager indonesiano ha condiviso un messaggio sui social, incontrando leggende nerazzurre e riscoprendo la magia di quegli anni memorabili. La nostalgia per i tempi in cui guidava l’Inter si fa sentire, portando con sé ricordi indelebili e l’orgoglio di un passato sportivo che non si dimentica mai.

Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, nel corso del suo viaggio negli Stati Uniti, ha incontrato delle vecchie leggende nerazzurre. Questo il suo saluto sui socia. NOSTALGIA – Arrivato negli Usa per la partita di inaugurazione del Mondiale per Club, l’ex numero uno dell’Inter, Erick Thohir, ha voluto salutare delle leggende nerazzurre attraverso un post sui social. Il magante indonesiano, che rappresenta l’Indonesia al nuovo format della FIFA, ha parlato anche con Javier Zanetti. Queste le sue parole su Instagram: « Ho incontrato le leggende dell’Inter Javier Zanetti, Ronaldo, Youri Djorkaeff e altri giocatori alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo per club FIFA 25 a Miami. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thohir: «Che nostalgia di quando ero presidente dell’Inter»

