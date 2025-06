The World’s 50 Best Restaurants | a Torino premiato Maido di Lima

Nel panorama gastronomico mondiale, Torino si fa spazio con ambizione, puntando a diventare una nuova meta culinaria di rilievo. La recente classifica The World’s 50 Best Restaurants ha premiato Maido di Lima, ma la città sabauda si distingue anche per il riconoscimento di Uliassi a Senigallia, segnando un fermento di eccellenza e innovazione che rende l’Italia protagonista indiscussa della scena gastronomica globale. Ecco come Torino si prepara a scrivere il proprio capitolo di successo nel mondo della ristorazione.

La classifica The World’s 50 Best Restaurants che ogni anno incorona il ristorante migliore del mondo (o meglio, il piĂą riconosciuto) ha votato per Maido a Lima. A Torino, che si vuole candidare ad essere una nuova meta gastronomica mondiale, e con la sorpresa di Senigallia che entra in classifica grazie ad Uliassi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - The World’s 50 Best Restaurants: a Torino premiato Maido di Lima

In questa notizia si parla di: world - restaurants - torino - maido

Food, l’esperta Roberta Garibaldi: “The World’s 50 Best Restaurants in Italia occasione unica” - L’enogastronomia italiana conquista il mondo, diventando un vero e proprio motore di cultura e turismo.

I 50 World's Best Restaurants 2025: vince il peruviano Maido. I numeri e perché è una serata che può cambiare Torino e il Piemonte; The World’s 50 Best Restaurants: Maido a Lima è il miglior ristorante del mondo per il 2025! la classifica; «50 Best Restaurants»: vince Maido, salgono a 6 gli italiani in classifica.

Maido è il miglior ristorante del mondo, dice la The World’s 50 Best Restaurants 2025 - The World’s 50 Best Restaurants approda a Torino per la prima edizione italiana: diamo un'occhiata a vincitore, performance degli italiani e premi speciali - Segnala msn.com

The World's 50 Best Restaurant 2025: vince «Maido», ristorante giapponese di Lima - Svelata al Lingotto di Torino, per la prima volta in Italia, la classifica dei ristoranti migliori del mondo: in vetta Mitsuharu Tsumura di «Maido», a Lima. msn.com scrive