THE SOUL FACTORY – Quando l’Arte incontra l’Anima

Preparati a vivere un’esperienza unica: "The Soul Factory – Quando l’Arte incontra l’Anima" ti aspetta a Roma, nel cuore del Municipio VI, venerdì 27 giugno 2025 alle 19:30. Un evento gratuito dove il cinema si trasforma in emozione pura, dando voce ai temi più profondi e coinvolgenti dell’anima umana. Un’occasione imperdibile per lasciarsi sorprendere e diventare parte attiva di una serata indimenticabile, ricca di arte, emozione e riflessione.

? ? Roma – Municipio VI? Venerdì 27 giugno 2025 ? Ore 19:30 ?? Ingresso gratuito Una serata evento dove il cinema incontra l’emozione, l’arte si fa voce e il pubblico diventa protagonista.?? Proiezioni di cortometraggi intensi e attuali, firmati dalla produzione The Soul Factory, che affrontano temi profondi come l’identità, il disagio, la speranza e il cambiamento.? In sala: il cast e il team creativo, pronti a raccontare il dietro le quinte, rispondere alle domande e aprire un vero confronto con il pubblico, in un’atmosfera informale e autentica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - THE SOUL FACTORY – Quando l’Arte incontra l’Anima

In questa notizia si parla di: arte - incontra - soul - factory

Nave Amerigo Vespucci incontra l’arte: Jago si racconta a Napoli con due eventi speciali - La Nave Amerigo Vespucci abbraccia l'arte a Napoli con l'artista Jago, presentando due eventi imperdibili.

The Soul Factory Vai su Facebook