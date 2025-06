The Ravenhood | la saga di Kate Stewart arriverà nelle sale grazie ai produttori di Resident Evil

Preparati a immergerti nell'affascinante mondo di The Ravenhood, la saga di Kate Stewart che sta per conquistare il grande schermo grazie ai produttori di Resident Evil. Con una narrazione avvincente e personaggi indimenticabili, questa serie letteraria promette di diventare il nuovo franchise di punta, portando sul grande e piccolo schermo emozioni intense e misteri coinvolgenti. La saga, già composta da quattro romanzi, è pronta a catturare il pubblico e rivoluzionare il panorama cinematografico.

I romanzi di Kate Stewart sembra siano destinati ad arrivare sul grande schermo dando vita a un nuovo franchise prodotto da Constantin. La casa di produzione Constantin, che ha portato sul grande e piccolo schermo Resident Evil, sembra aver individuato una nuova saga perfetta per creare un franchise televisivo e cinematografico: The Ravenhood, l'opera letteraria creata da Kate Stewart. Attualmente sono già stati pubblicati quattro romanzi e ci sono in arrivo altri capitoli della storia. Coda racconta la saga Tra le pagine dei romanzi di The Ravenhood c'è una giovane donna che si trasferisce in North Carolina, dove si imbatte in un clan misterioso che vive seguendo le proprie regole e i cui membri hanno lo stesso tatuaggio di un corvo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Ravenhood: la saga di Kate Stewart arriverà nelle sale grazie ai produttori di Resident Evil

