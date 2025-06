The Operator | il gioco gratuito dell’Epic Games Store per aspiranti detective 19 giugno 2025

Sei pronto a immergerti nel ruolo di un detective digitale? L’Epic Games Store ti regala, dal 19 al 26 giugno 2025, “The Operator”, un coinvolgente gioco investigativo dove potrai vivere l’esperienza di un agente dell’FBI. Approfitta di questa straordinaria opportunità: aggiungilo alla tua libreria gratuitamente e custodiscilo per sempre. Un lavoro da detective senza rischi, tra enigmi e indagini avvincenti, aspetta solo te!

L’ Epic Games Store continua a regalare titoli interessanti, e questa settimana tocca a The Operator, un gioco investigativo in cui vestiamo i panni di un agente dell’ FDI (Federal Department of Investigation). Da oggi, 19 giugno, fino al 26 giugno, potete aggiungerlo alla vostra libreria gratuitamente e tenerlo per sempre. Un lavoro da detective. digitale. The Operator non è il solito gioco d’azione: qui non ci sono sparatorie o inseguimenti, ma analisi meticolose, ricerche approfondite e puzzle logici. Il vostro compito è risolvere casi intricati —omicidi, sparizioni, crimini informatici—utilizzando un sistema informatico avanzato che simula i database delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net