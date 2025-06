The Guardian - Il Napoli e altri due club italiani su Rashford

Il Napoli non si ferma e punta anche su Marcus Rashford, il talentuoso attaccante del Manchester United. Dopo aver mostrato interesse per Jadon Sancho, i partenopei sarebbero pronti a fare un altro colpo di mercato, approfittando della disponibilità del 27enne inglese, che ha recentemente lasciato l’Aston Villa. Un’operazione ambiziosa che potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa azzurra e infiammare il mercato estivo.

Non solo Jadon Sancho. Il Napoli sarebbe interessato ad un altro attaccante del Manchester United. Secondo quanto riferisce dall'Inghilterra "The Guardian", il club azzurro avrebbe nel suo mirino anche Marcus Rashford. Al 27enne, che nei mesi scorsi ha giocato in prestito all'Aston Villa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - The Guardian - Il Napoli e altri due club italiani su Rashford

In questa notizia si parla di: guardian - napoli - club - rashford

Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo. Con lui finisce sempre allo stesso modo (Guardian) - Il rapporto tra Antonio Conte e i tifosi del Napoli è caratterizzato da una fredda distanza, come sottolineato da Jonathan Wilson sul Guardian.

Rashford alla fine dovrà farsi andar bene lo United, era conteso da Dortmund e Milan (The Guardian); Rashford è il campione della post-verità : una superstar senza il talento di una superstar (Guardian); Rashford potrebbe approdare in Italia in prestito: Napoli e Milan lo monitorano (Guardian).

SKY - Napoli, niente Duran o Rashford. In arrivo altri due colpi a gennaio - il punto della situazione sul club azzurro: "Michael Folorunsho, Alessio Zerbin e Rafa Marin sono in uscita, ma il Napoli cerca dei sostituti di ... msn.com scrive

Rashford a Napoli, Osimhen al Manchester United: cosa c’è di vero dietro uno scambio di mercato pazzesco - essere sacrificata per intavolare la trattativa con il club partenopeo e chiudere l'operazione dopo i "no" della punta a ipotesi ... Lo riporta fanpage.it