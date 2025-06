The Family Anticipazioni 20 giugno 2025 | Devin in ospedale la sua vita è appesa ad un filo!

Il dramma si abbatte su The Family: il 20 giugno 2025, Devin, incinta e in grave pericolo, lotta tra la vita e la morte in ospedale. Le anticipazioni ci svelano un episodio ricco di suspense e emozioni, dove ogni istante conta. Cosa riserva il destino per Devin e la sua famiglia? Scopriamo insieme cosa accadrà in questa stagione intensa e piena di colpi di scena.

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 20 giugno 2025 su Canale 5: Devin, in dolce attesa, rischia seriamente di morire. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Family Anticipazioni 20 giugno 2025: Devin in ospedale, la sua vita è appesa ad un filo!

In questa notizia si parla di: family - anticipazioni - giugno - devin

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

The Family, anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025: Devin scopre che può ancora diventare madre Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della seconda stagione della dizi turca Vai su Facebook

The Family 2, trame e anticipazioni dal 23 al 27 giugno; The Family, 16-22 giugno: Serap violentata e Aslan lo scopre, intanto Devin incinta rischia la vita; The Family: anticipazioni giovedì 19 giugno! Hulya ammette tutto.

The Family Anticipazioni 17 giugno 2025: Aslan scopre che Devin è incinta. Ecco la sua strana reazione... - Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 17 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Devin informa Aslan di essere in dolce attesa, ma lui reagisce in modo ... Come scrive msn.com

Anticipazioni The Family della settimana 16-22 giugno: la scoperta amara, Serap violentata da Yusuf Soykan, mentre Devin incinta rischia la vita - Sono successi dei fatti davvero molto gravi in passato: la scoperta gravosa è che Serap è stata violentata in età giovane da Yusuf Soykan. Da alfemminile.com