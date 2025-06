The Big Hack 2025 torna a Napoli l’Hackathon per maker e creativi digitali

Se sei un appassionato di innovazione e tecnologia, non perdere l’appuntamento con The Big Hack 2025 a Napoli! L’hackathon organizzato da Campania NewSteel, in collaborazione con Codemotion e l’Università di Napoli Federico II, torna a sorprendere giovani maker, sviluppatori e creativi digitali. Due giorni all’insegna di idee rivoluzionarie, collaborazione e scoperta. Preparati a vivere un’esperienza unica che potrebbe cambiare il futuro della tecnologia in Italia...

Sabato 28 e domenica 29 giugno torna a Napoli The Big Hack, l’hackathon organizzato da Campania NewSteel in collaborazione con Codemotion, promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (UniNa) University of Naples Federico II e da Maker Faire Rome- The European Edition e patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, che riunisce giovani sviluppatori, maker, esperti di IoT, appassionati di tecnologia e creativi digitali da tutta Italia per dare vita a progetti innovativi, rispondendo alle sfide lanciate da aziende e istituzioni. L’evento, giunto all’ ottava edizione, si svolgerà presso la Apple Developer Academy e sarà un’occasione unica per mettersi in gioco, imparare, collaborare e trasformare idee in prototipi concreti, con il supporto di mentor ed esperti del settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

